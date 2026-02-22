بـ 25 درهماً والتوصيل مجاناً.. منصات تروّج لـ «شلق» رمضان

نشطت على وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، إعلانات مخالفة تروج للألعاب النارية (تسمى محلياً الشلق)، التي يقبل على شرائها، عادة، مراهقون وشبان صغار في السن، خصوصاً خلال هذه الفترة، حيث تستخدم داخل الأحياء السكنية بعد الإفطار، تعبيراً عن الفرحة والبهجة بشهر رمضان، لكنها تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وحذر قائد قوات الأمن الخاصة مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، العميد عبدالرحمن المنصوري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، من العواقب القانونية والصحية لاستخدام وترويج الألعاب النارية، داعياً إلى الإبلاغ عن مصادر البيع غير المرخصة.

وأكد أن أي تجاوز في هذا الإطار يعد جريمة جنائية، لاسيما مع تزايد محاولات الاتجار عبر المنصات الرقمية، إذ ترصد الجهات المختصة الحسابات المخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وحذر طبيبان في الطوارئ وطب الأطفال، من مخاطر صحية عدة قد تواجه ممارسي الألعاب النارية، إذ أكدا ارتفاع حالات الإصابة الناتجة عنها خلال المناسبات والاحتفالات الموسمية، بما فيها شهر رمضان. وقالا إنها تشمل الحروق بمختلف درجاتها، وإصابات العين الخطرة، وجروحاً قطعية أو تهتكات في اليدين والأصابع، وقد تصل في بعض الحالات إلى بتر جزئي أو كامل للأصابع نتيجة الانفجار المباشر في اليد.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات تروج لها محال وأفراد، لبيع «الشلق» بالجملة أو بكميات صغيرة، بأسعار مخفضة، إذ لا يتجاوز سعر الكرتونة الصغيرة التي تحوي 10 أكياس 25 درهماً، مع توصيل مجاني للراغبين إلى أي مكان في الدولة.

ويقوم أصحاب هذه الإعلانات بعرض الألعاب النارية للبيع عبر حسابات إلكترونية ومواقع أنشؤوها لهذا الغرض، حيث يعرضون صوراً لها بهدف جذب الزبائن، ويدعونهم للتواصل معهم للاتفاق على توصيل البضائع المطلوبة إلى أماكن سكنهم.

وحذرت أجهزة الشرطة بالدولة من بيع وترويج الألعاب النارية بين الصغار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد، لما تشكله من خطورة على مستخدميها وسلامة الآخرين.

وشنت خلال السنوات الماضية، حملات عدة لمكافحة تهريب وترويج الألعاب النارية، وقبضت على عدد من المتورطين في بيعها.

ومن أبرز القضايا ضبط 18.5 طناً من الألعاب الناريّة، عام 2024، بعدما أطاحت شرطة رأس الخيمة «التاجر»، الذي كان يعرضها للبيع داخل منزل صغير، حيث عُـثر بحوزته على 1038 صندوقاً، تحتوي عُبوات مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مما يُحظر تداوله واستخدامه في الدولة، فيما كانت الكميات الكبيرة مخزّنة بطريقة غير آمنة، في مزرعة خلف المنزل، بإحدى مناطق الإمارة.

وتمكنت شرطة الشارقة من القبض على خمسة أشخاص من جنسيات عربية، لتورطهم في عرض الألعاب النارية للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيلها إلى الراغبين في مختلف إمارات الدولة، بعد تنفيذها كمائن إلكترونية عدة محكمة، مكنتها من الإيقاع بمروجي الألعاب النارية المحظور بيعها.

وقبضت شرطة أبوظبي على طالب من جنسية خليجية، يروّج ألعاباً ناريةً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما وجدت في حوزته 14 صندوقاً، تحوي 483 لعبة ومفرقعات ناريةً من أنواع خطرة الاستعمال، مخزنة في مسكنه بقصد الاتجار غير المشروع.

بدورها، حذرت وزارة الداخلية، ممثلةً في مديرية الأسلحة والمتفجرات، جميع فئات المجتمع والباعة، من تداول الألعاب النارية (الشلق) سواء في المحال التجارية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن ترويجها أو تداولها أو استخدامها من دون ترخيص من الجهات المختصة يعرض الفاعل للمساءلة القانونية.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، العميد عبدالرحمن علي المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن الألعاب النارية تشكل تهديداً كبيراً على سلامة الأفراد والمجتمع، مؤكداً أن الوزارة تكثف حملاتها التوعوية والرقابية خلال شهر رمضان المبارك مع شركائها للحد من هذه الظاهرة، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز السلامة المجتمعية والحد من السلوكيات الخطرة المرتبطة بالمناسبات الموسمية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تدعو الأسر إلى توعية الأبناء بمخاطر استخدام الألعاب النارية، خصوصاً في فترة ما بعد الإفطار التي تشهد تجاوزات من بعض الأطفال والمراهقين.

ودعا إلى التواصل هاتفياً على رقم الطوارئ (999) للإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بالألعاب النارية، وعدم التهاون في الإبلاغ عن مصادر البيع غير المرخصة حفاظاً على سلامة المجتمع.

وأوضح أن الألعاب النارية تتسبب في أحيان كثيرة في حدوث إصابات قد تؤدي إلى عاهات وتشوهات خطرة دائمة أو مؤقتة، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة الحرائق.

وأضاف أن الضوء والشرار والحرارة الصادرة عن الألعاب النارية تعد سبباً رئيساً في الإضرار بالعين، كما أن الرماد الناتج عن عملية الاحتراق يضر الجلد والعين عند التعرض المباشر له، وقد يؤدي إلى حروق في الجفون، وقد تستدعي بعض الإصابات تدخلاً جراحياً عاجلاً أو علاجاً طويل الأمد. وهو ما يعرض الفاعل للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 في المادة (390)، إذ «يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة». كما نصت المادة (360) من القانون ذاته على أن «من تسبب بخطئه في حريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم».

وأشار المنصوري إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري صنّف الألعاب النارية ضمن فئة «المتفجرات»، وأخضع تداولها واستيرادها وتصنيعها وحيازتها لترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي تجاوز في هذا الإطار يعد جريمة جنائية، لاسيما مع تزايد محاولات الاتجار عبر المنصات الرقمية، حيث ترصد الجهات المختصة الحسابات المخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

كما تنص المادة (54) من القانون ذاته على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من الدولة أو إليها». ونصت المادة (64) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له»، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات.

ودعت الداخلية أولياء الأمور إلى مراقبة سلوك الأبناء ميدانياً، وتوعيتهم بالعواقب القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بالآخرين.

وأكد المنصوري أهمية تعاون الأسر مع الجهات المختصة من خلال متابعة الأبناء وردعهم عن استخدام هذه الألعاب النارية، والإبلاغ عن الأفراد أو المحال أو المواقع أو الحسابات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي تبيع أو تروج لهذه الألعاب النارية، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية المشتركة تمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من الحوادث والجرائم وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.

وحذر كلّ من استشاري طب الطوارئ، الدكتور نضال شاويش، وأخصائي طب الأطفال الدكتور هاني الهندواي، من المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة باستخدام الأطفال للألعاب النارية خلال التجمعات الرمضانية المسائية، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إصابات خطرة يمكن تجنبها بالوعي والإشراف الأسري.

وأوضح شاويش أن أقسام الطوارئ تشهد خلال المناسبات والاحتفالات الموسمية، بما فيها شهر رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين. وتشمل هذه الإصابات الحروق بمختلف درجاتها، وإصابات العين الخطرة، وجروحا قطعية أو تهتكات في اليدين والأصابع، وقد تصل في بعض الحالات إلى بتر جزئي أو كامل للأصابع نتيجة الانفجار المباشر في اليد.

وأضاف أن خطورة الألعاب النارية لا تقتصر على من يشعلها فقط، بل تمتد لتشمل المحيطين به، حيث قد تنحرف المقذوفات أو تنفجر عشوائياً، ما يؤدي إلى إصابات غير متوقعة في الوجه أو الصدر. كما أن استنشاق الدخان الكثيف الناتج عنها قد يسبب أزمات تنفسية حادة، خاصة لدى مرضى الربو أو من يعانون أمراضاً صدرية مزمنة.

وأكد أن التعامل الخطأ مع الإصابات، مثل وضع معجون الأسنان أو الثلج مباشرة على الحروق، قد يزيد من تعقيد الحالة. وشدد على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب قسم طوارئ عند حدوث أي إصابة، وعدم التقليل من خطورتها، مشيراً إلى أن الوقاية تبقى دائماً الخيار الأكثر أماناً من خلال منع الأطفال من استخدام الألعاب النارية نهائياً.

من جانبه، أشار الدكتور هاني الهنداوي، إلى أن الأطفال بطبيعتهم يفتقرون إلى التقدير الكامل للمخاطر، ويميلون إلى تقليد أقرانهم خلال التجمعات الرمضانية، ما يزيد احتمالية تعرضهم لإصابات جسدية ونفسية. وإلى جانب الحروق والجروح، قد يتعرض الطفل لصدمة نفسية نتيجة صوت الانفجارات القوية أو مشاهد الإصابة، وهو ما قد ينعكس في صورة قلق أو اضطرابات نوم لاحقاً.

وأوضح أن جلد الأطفال أكثر حساسية ورقة مقارنة بالبالغين، ما يجعل الحروق لديهم أعمق تأثيراً وأبطأ شفاءً، وقد تترك ندوباً دائمة تؤثر في نمو الجلد مستقبلاً. كما أن إصابات العين لدى الأطفال قد تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد، مثل ضعف البصر أو فقدانه جزئياً، وهو ما يشكل عبئاً صحياً ونفسياً على الطفل وأسرته.

وأكد أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر هذه السلوكيات، وتوفير بدائل آمنة للاحتفال بأجواء رمضان، مثل الأنشطة الترفيهية المنظمة أو الفعاليات المجتمعية المرخصة التي تُقام تحت إشراف الجهات المختصة. وختم بالتشديد على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على سلامتهم يعكس القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك القائمة على الرحمة والحرص على الآخرين.

