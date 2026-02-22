«هبة في محلها» تدعم 18 أسرة منتجة

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن مشاركة 18 أسرة منتجة في مبادرة «هبة في محلها» في نسختها الثالثة هذا العام في قاعة الطوار بدبي، في خطوة تعزز دعم رواد الأعمال المنزلية، وتمكين المستفيدين من المبادرة.

وقال مدير قسم الاستثمار في الهيئة، مصبح عبدالرحيم مصبح، لـ«الإمارات اليوم»، إن النسخة الحالية تميزت بإدراج منتجات الأسر المنتجة المسجلة لدى الهيئة ضمن السلع المتاحة للمستفيدين، مثل البخور والعود والعطور والمخاوير، إضافة إلى مشاريع تقديم القهوة، لافتاً إلى أن عدد السلع المعروضة تضاعف مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح أن المبادرة التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر المستفيدة، سواءً لتلبية احتياجات الشهر الفضيل أو الاستعداد للعيد، لاسيما أنها فترة تشهد زيادة في الالتزامات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم استقرار الأسر في هذه الفترة.

وبيّن أن الاستفادة من المبادرة تقتصر على المسجلين لدى الهيئة ممن خضعوا لدراسة حالة تُمكّن من تحديد أوضاعهم واحتياجاتهم بدقة، وبناءً عليها يتم تنظيم آلية الاستفادة بما يتناسب مع كل أسرة.

ونظراً لاختلاف احتياجات الأسر بحسب عدد أفرادها وأعمارهم، يراعي المعرض المصاحب للمبادرة هذا التنوع، عبر تخصيص أقسام للرجال والأطفال والنساء، إلى جانب قسم للأدوات المنزلية.

وأكد أن الهيئة تعمل سنوياً على توسيع نطاق المستفيدين، إذ تجاوز عددهم العام الماضي 3600 مستفيد، فيما تسعى هذا العام إلى رفع العدد ليصل إلى 10 آلاف مستفيد.

وفيما يتعلق بقياس الأثر، ذكر أن نسبة رضا المستفيدين في نسخة عام 2025 بلغت 97%، موضحاً أن قياس الأثر يتم بصورة موسعة تشمل المستفيدين والمساهمين والداعمين، من خلال استبيانات تُرسل بعد الزيارة وأخرى بعد نهاية الشهر الفضيل، إلى جانب المكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية، بما يسهم في تطوير المبادرة بشكل مستمر.

كما أكد أن المبادرة تنسجم مع رؤية دبي الاجتماعية، وتدعم أهداف التنمية المستدامة الـ17 ضمن خطة 2030، لاسيما الهدف رقم 12 المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، تماشياً مع جهود الدولة لترسيخ أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وأكد استقبال مساهمات رواد الأعمال والشركات بعد تعريفهم بأهدافها وأبعادها المستدامة، على أن تُورد البضائع بحالة ممتازة لعرضها أمام المستفيدين.

وأطلقت المبادرة من قبل «دبي القابضة»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في عام 2024، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، بما يعكس قيم التعاون والتكافل في المجتمع، ويتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 في تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية.