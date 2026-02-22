«المدفع الرحّال» يواصل جولته الرمضانية في دبي

يواصل «المدفع الرحّال» التابع لشرطة دبي رحلته في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتوجه اليوم إلى قاعة حتا، وغداً إلى منطقة «جي بي آر»، لتمكين الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الرمضانية من الحضور في المكان، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، فيما هناك ستة مدافع ثابتة طوال الشهر الفضيل في منطقة «جي بي آر»، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.

يذكر أن المدفع سيزور خلال رمضان 17 منطقة، وسينتقل من حديقة زعبيل، إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة «جي بي آر»، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، تليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليه منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه «فيدا كريك هاربر»، وأخيراً حديقة البرشاء.

