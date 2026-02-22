ارتفاع الحرارة الثلاثاء.. وتنبيه من الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، مع تنبيه من تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة.

وأشار إلى تشكل الضباب اليوم صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س.

ويتشكل الضباب صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الضباب صباح الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع ارتفاع في الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كم/س.