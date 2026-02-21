الإمارات تقدّم 30 طناً مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في كينيا

أرسلت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى جمهورية كينيا، دعماً للأسر المتضررة من موجة الجفاف والتحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها البلاد، مثل ظاهرة «لانينا»، بسبب انخفاض درجات حرارة سطح البحر، ما يؤثر في نمط الطقس، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي في عدد من المناطق الكينية.

وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، مواصلة دولة الإمارات نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون وتقديم المساعدة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتعزيز قيم التضامن الأخوي والتكافل الإنساني، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، إذ تحرص الدولة على الوقوف مع مختلف الشعوب التي تعاني ظروفاً صعبة بسبب الكوارث والأزمات أو تواجه تحديات عدة في الحصول على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية.

وأضاف أن فرق العمل في الوكالة بالتنسيق مع الجهات المانحة والجمعيات الخيرية في الدولة، مستمرة في تقديم الدعم بمختلف أشكاله لتحقيق التعافي المبكر والاستجابة الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية والتأثيرات المناخية، لافتاً إلى أن الجهود الإماراتية امتدادٌ لنبع إماراتي لا ينضب في العمل الإنساني، وفيضٌ لا ينقطع من التزام الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات والشعوب المحتاجة في جميع القارات.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية كينيا تعاني موجات جفاف حادة تلقي بظلالها على الأمن الغذائي وتدهور الحياة البرية ونقص المياه، ما يزيد من معاناة الكثيرين ويتسبب في الحاجة المتزايدة للمواد الغذائية الضرورية.