بشراكة إماراتية بحرينية.. إرسال شحنة إغاثية تزن 100 طن إلى غزة

بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة، شحنة إغاثية عاجلة تزن 100 طن إلى قطاع غزة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر مطار العريش في جمهورية مصر العربية تمهيداً لإدخالها عبر معبر رفح.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية تنفيذاً لأمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وبتوجيهات كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وتضم الشحنة الإغاثية البحرينية البالغ وزنها 100 طن، حزمة من المواد الأساسية التي تشمل مواد صحية مخصصة لرعاية الأطفال والنساء، ومواد غذائية أساسية، إضافة إلى مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المهندس إبراهيم دلهان الدوسري، أن هذه المبادرة الإغاثية العاجلة تأتي في إطار ترجمة الرؤية الملكية الإنسانية السامية الرامية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح الدوسري أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها الإنسانية انطلاقاً من نهج مملكة البحرين الراسخ في مد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية القاسية هناك. وقال إن إرسال هذه الشحنة خلال شهر رمضان المبارك يحمل بُعداً إنسانياً عميقاً، ويعزّز من قيم التكافل والتضامن التي عُرف بها شعب مملكة البحرين.