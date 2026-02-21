أصوات إماراتية شابة ترفع الأذان وتؤم المصلين في مساجد دبي

أكد تنفيذي شؤون الدارسين والمعلمين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عبدالله أبوبكر باصلعة، أن عدد المشاركين في مبادرة تحدي «مؤذن الفريج» التي أطلقتها الدائرة في بداية العام الجاري، بلغ 180 طالباً على مستوى إمارة دبي، فاز منهم 20 طالباً، وأُتيحت لهم الفرصة لرفع الأذان في مساجد الإمارة.

وأوضح أن المبادرة استهدفت طلاب الإمارة للمشاركة بأصواتهم في الأذان، بهدف غرس حب الأذان في نفوس النشء، وتأهيلهم لأداء هذه الشعيرة في مساجد الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، وتنشئتهم على القيم الدينية الصحيحة، بما يتماشى مع جهود الدائرة في تعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وخاصة النشء.

وقال باصلعة إن مبادرة «نخبة إمام الفريج» تُعنى بتأهيل مجموعة من الطلاب للإمامة والأذان في مساجد إمارة دبي، وشارك فيها نحو 80 طالباً، بواقع 40 مؤذناً و40 إماماً. وتم تدريبهم على فقه الصلاة وفقه الأذان وحسن التلاوة، ويؤدي الطلبة الشعائر في مساجد الإمارة خلال شهر رمضان لهذا العام. وأضاف أن لهذه المبادرات أثراً كبيراً خاصة في شهر رمضان، من حيث تحفيز الطلاب على التمسك بالمساجد، وتشجيعهم على تعلم دينهم والقرآن وأركان الصلاة وواجباتها.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تدعم مستهدفات «عام الأسرة»، من خلال قربها من المجتمع وتعزيز الهوية الإسلامية والوطنية لدى الطلاب.

من جانبه، قال المشارك في مبادرة «إمام الفريج»، منصور فيصل المنصوري (17 عاماً)، وهو ضمن النخبة التي تم اختيارها من المشاركين، إن المبادرة أسهمت في تعليمه كيفية أداء العبادات بالشكل الصحيح، وتمكن من حفظ 10 أجزاء من القرآن خلال مشاركته. وأوضح أن هذه مشاركته الثانية في المبادرة، والثانية أيضاً لاختياره ضمن نخبة إمام الفريج.

وأعرب عن سعادته بإمامة المصلين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان في مسجد الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في دبي، مشيراً إلى أن الإمامة ليست بالأمر السهل، بل مسؤولية كبيرة. وأكد أن والديه كانا أكبر الداعمين له، لافتاً إلى أن طموحه إتقان الحفظ وتلاوة القرآن بشكل أفضل، وأن يصبح إمام مسجد في المستقبل. أما الفائز بالمركز الثاني في تحدي «مؤذن الفريج»، خليفة المدحاني (11 عاماً)، فأعرب عن سعادته بالإنجاز، مشيداً بجهود «إسلامية دبي» في تعزيز علاقة النشء بالمساجد.

وأشار إلى أن هذه المشاركة الثانية له في «مؤذن الفريج»، كما يشارك هذا العام في «إمام الفريج».

وقال إن تشجيع إمام مسجد الحي دفعه للمشاركة، لافتاً إلى أنه يحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، وأسهمت المبادرات في تعزيز هذا الحفظ، ويحلم برفع الأذان في جامع الشيخ زايد الكبير.

يُذكر أن «إسلامية دبي» أطلقت مبادرة «إمام الفريج» عام 2024 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأهيل الشباب لإمامة المصلين، في خطوة تعكس جهود تعزيز القيم الإسلامية والثقافية في المجتمع، وذلك بعد النجاح الذي شهدته مبادرة «مؤذن الفريج» في موسمها الأول.