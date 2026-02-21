«إسلامية دبي» تطلق محطات الفحوص الطبية المجانية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم محطات الفحوص الطبية المجانية ضمن مبادرتها الرمضانية «خطوة حياة»، وذلك بالتعاون مع برايم للرعاية الطبية ومؤسسة نور دبي، خلال الأيام: 26 فبراير، و5 مارس، و12 مارس، في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي.

وتقام الفعالية في الحديقة القرآنية، وكايت بيتش، وحديقة ند الشبا، من الرابعة عصراً حتى أذان المغرب، مع إمكان تمديد الفترة.

وتشمل الخدمات فحوصاً مجانية للنظر، وقياس ضغط الدم، وفحص مستوى السكر في الدم، بما يعزز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ويدعم توجهات الوقاية الصحية للمجتمع. كما تعزز الحافلات الطبية المتنقلة هذا التوجه من خلال إيصال الرسائل التوعوية مباشرة إلى أفراد المجتمع في مواقعهم الحيوية، وتقديم إرشادات مبسطة للأطفال والأسر حول أنماط الحياة الصحية، بما يحول الفحص الطبي من إجراء موسمي إلى سلوك مجتمعي مستدام.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام للمبادرة، محمد مصبح ضاحي، أن «خطوة حياة» هذا العام تنطلق برؤية تركز على الأسرة والطفل، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن بناء مجتمع صحي يبدأ من تعزيز الوعي داخل الأسرة ذاتها، مشيراً إلى أن أهداف المبادرة تمتد إلى ترسيخ ثقافة صحية مستدامة تقوم على الفحص الدوري، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الصحة.

ودعت الدائرة إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على مواعيد ومواقع الفحوص، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يعكس التزامها بأن تكون الأقرب إلى المجتمع، والأكثر إسهاماً في دعم صحته واستقراره.