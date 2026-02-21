«أبوظبي للغة العربية» يمدد التسجيل في برنامج المنح حتى 16 مارس

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تمديد مدة التقديم لبرنامج المنح البحثية حتى 16 مارس المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المتقدمين، نظراً لزيادة الإقبال على التسجيل في النسخة السادسة من البرنامج «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات».

ودعا المركز الباحثين والمبدعين الراغبين في المشاركة إلى تعبئة استمارة التقدم على الصفحة الرسمية للبرنامج في الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية.

ويهدف البرنامج إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير البحث العلمي بها، وبناء قاعدة معرفية تثري المكتبة العربية وتواكب التحولات العلمية والثقافية.

ويقدم البرنامج سنوياً ما بين 6 إلى 8 منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، للبحوث الأكثر التزاماً بالشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.

تشمل مجالات البحث 6 حقول رئيسة؛ هي: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات.

ومنح البرنامج منذ انطلاقته عام 2021، قرابة 35 منحة بحثية، وشهدت دورته الماضية إقبالاً دولياً واسعاً باستقبال 516 طلب مشاركة من 36 دولة.