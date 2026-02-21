«كارفير» تسهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لـ «حد الحياة»

انضمت مجموعة «كارفير» إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسّخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وقالت مالكة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة «كارفير»، جاسبير باسي، إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تُمثل مبادرة إنسانية رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية الأطفال من الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وتعبر في الوقت نفسه عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتكافل ومساعدة الفئات الأقل حظاً.

وأكدت أن الحملة تُشكل نموذجاً عملياً لتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل إنقاذ ملايين الأطفال من خطر الجوع، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأطفال وتغذيتهم هو استثمار في استقرار المجتمعات وتنميتها، وفي بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.