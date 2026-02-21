«اسألي بصيرة».. مبادرة لتوفير مساحة آمنة لتعزيز وعي المراهقات

صممت طبيبة أمراض النساء، الدكتورة مي محمد، مبادرة «اسألي بصيرة» وهي منصة ذكية وآمنة موجهة للفتيات اليافعات، تهدف إلى تقديم معلومات صحية موثوقة، والإجابة عن تساؤلاتهن بسرية تامة، تحت إشراف طبيبات متخصصات، بما يعزز الوعي الصحي والدعم النفسي للفتيات في مرحلة عمرية مفصلية.

وقد منحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المبادرة المركز الأول في الدورة الرابعة من مسابقة «ويّاكم» للحلول المجتمعية الرائدة، وسيتم إطلاق المنصة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الدكتورة مي محمد، إن كل فتاة تمر بمرحلة المراهقة تتبادر إلى ذهنها تساؤلات تبحث لها عن حلول، ومخاوف لا تستطيع التعبير عنها. وفي الوقت ذاته، لا تجد من تستشيره، بسبب الخجل الاجتماعي، ما يدفعها للبحث عن إجابات لتساؤلاتها في المكان الخطأ أو أخذ المشورة من الشخص الخطأ، ويترتب على ذلك مشكلات قد تستمر معها طوال فترة مراهقتها، وقد تمتدّ إلى حياتها الزوجية والأسرية.

وعزت تفكيرها في مبادرة «اسألي بصيرة» إلى ملامستها - من خلال عملها - أن اليافعات والمراهقات مهمشات، ولا خطاب مباشراً يستهدفهن، إضافة إلى أن هناك منصات أجنبية موجهة لمخاطبة هذه الفئة العمرية، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتسيد اللغة الإنجليزية كلغة حوار بين الطلبة في هذه السن، وهو ما قد يشكل خطراً على أفكارهن في بعض الجوانب، لافتة إلى ضرورة وجود منصات عربية تراعي التقاليد والثقافة المجتمعية والأطر الدينية.