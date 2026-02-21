شرطة دبي وجامعة زايد تعززان تعاونهما التعليمي والتدريبي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.

وقّع المذكرة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، ومدير جامعة زايد البروفيسور كيفن هول، وتهدف إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، ومنها التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة ضمن برامج التفاعل المجتمعي، كهاكاثونات وورش عمل وبرامج توعية، وإجراء أبحاث مبتكرة ومركزة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.