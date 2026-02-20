رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر مارسيل بيرو.

ونقل المستشار إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة بين البلدين والتطور النوعي المستمر الذي يشهده التعاون بينهما والبناء عليه لتعزيز علاقاتهما.

كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.