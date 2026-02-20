مواعيد رمضانية جديدة للحدائق والمرافق الترفيهية والمواقف في دبي والشارقة وعجمان

أعلنت الدوائر الحكومية والبلديات في كل من دبي والشارقة وعجمان عن تحديث مواعيد عمل الحدائق العامة، والمرافق الترفيهية، وأنظمة المواقف المدفوعة، بما يتناسب مع خصوصية شهر رمضان المبارك 2026، لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال الساعات المسائية وفترات الإفطار والسحور.

إمارة دبي

اعتمدت بلدية دبي جدولاً مرناً لاستقبال الزوار خلال شهر رمضان والاستمتاع بأجمل الفعاليات الرمضانية التي تناسب الكبار والصغار، ويمتد لساعات متأخرة من الليل:

الحدائق الكبرى:

-(حديقة زعبيل، والخور، ومشرف الوطنية،) تستقبل الزوار من 8:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.

-(حديقة الصفا) من الساعة 12:00 ظهراً حتى 10 مساءً.

-(حديقة الممزر) من الساعة 8:00 صباحاً حتى 11 مساءً.

-(حديقة مشرف هب): من 6:30 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.

-(مضمار الدراجات الجبلية، مسار المشي الجبلي، مضمار الأشبال) من الساعة 6:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

- (مدينة الطفل): تفتح أبوابها من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

(الحدائق السكنية والساحات) تستقبل الزوار من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

الحديقة القرآنية: (الكهب والبيت الزجاجي) من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 9 مساءً، و(الحديقة) من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل.

(برواز دبي): يستقبل الزوار خلال شهر رمضان من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

حدائق البحيرات: (حديقة بحيرة الطوار، حديقة بحيرة النهدة، حديقة بحيرة الخوانيج، حديقة بحيرة البرشاء، حديقة بحيرة غدير الطير، حديقة بحيرة ليم، حديقة بحيرة الطوار، حديقة بحيرة النهدة، حديقة بحيرة الخوانيج، حديقة بحيرة البرشاء، حديقة بحيرة غدير الطير)، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

إمارة الشارقة:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مواعيد جديدة لعمل حدائق المدينة خلال شهر رمضان حيث سيفتح منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة أبوابها لاستقبال الزوار من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، ومن الساعة 4:00 عصراً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل، فيما ستستقبل جميع الحدائق الأخرى الزوار يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

المواقف العامة: يتم تطبيق رسوم المواقف العامة في الشارقة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12: منتصف الليل، فيما ستكون المواقف مجانية يوم الجمعة باستثناء ساحات المواقف الذكية، والمواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرُّف عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

إمارة عجمان:

أقرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تعديلات على مواعيد عمل الحدائق ونظام رسوم المواقف، حيث افتتاح جميع الحدائق للزوار من الساعة 4:00 عصراً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

المواقف المدفوعة: تعمل بنظام الفترتين من السبت إلى الخميس، الأولى من 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً، والثانية من 8:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل.

فترة الإعفاء: تكون المواقف مجانية بالكامل من الساعة 1:00 ظهراً حتى 8:00 مساءً، ومجانية طوال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.