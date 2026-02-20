98.1% شعور المرأة بالأمان عند التجول ليلاً في الإمارات

بلغ مؤشر الشعور بالأمان عند التجول وحيداً ليلاً في دولة الإمارات 98.7%، فيما بلغ مؤشر شعور المرأة بالأمان عند التجول وحدها ليلاً 98.1%، وفق نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية لعام 2025، التي شملت 6775 فرداً، وأجراها المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على منصة "إكس" أن النتائج تعكس مستوى الثقة المجتمعية في البيئة الآمنة التي تنعم بها دولة الإمارات، وترسّخ مكانتها كنموذج عالمي في الاستقرار وجودة الحياة.