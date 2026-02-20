"الطاقة والبنية التحتية": إغلاق مؤقت لطريق الجامع والموزّع وتحويل المرور لجسر الحوشي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية أنه سيتم إغلاق طريق الجامع والموزّع عند تقاطع البديع باتجاه دبي (طريق الإمارات)، وتحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة – الاتجاه الغربي، وذلك ضمن الأعمال التطويرية في المنطقة.

وذكرت الوزارة أن فترة الإغلاق تتكون من يومين، تبدأ من يوم السبت 21 فبراير 2026 الساعة 09:00 مساءً وحتى يوم الاثنين 23 فبراير 2026 الساعة 05:00 صباحاً.