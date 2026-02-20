لتطوير شارع الإمارات.. إغلاق «مخرج الجسر 7» للقادمين من دبي باتجاه الشارقة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إغلاق المسار الالتفافي (المخرج) للقادمين من إمارة دبي باتجاه مدينة الشارقة عند الجسر رقم (7) على شارع الإمارات، ضمن الأعمال التطويرية الجارية لتطوير التقاطع ورفع كفاءته، في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات.

ودعت السائقين إلى استخدام الطرق البديلة المبيّنة في اللوحات الإرشادية، والالتزام بالإرشادات المرورية وقواعد السلامة، والتخطيط المسبق للرحلات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحامات المرورية، وتشييد بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتُعزّز جودة الحياة.

ويتضمن المشروع توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع البديع وصولاً إلى إمارة أم القيوين، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة تصل إلى 65%.

كما يشمل تطوير تقاطع رقم (7) إنشاء ستة جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألفاً و200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومترات على جانبَي الطريق، بما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.