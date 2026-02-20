«طرق دبي» تُطلق حملة توعية رمضانية لتعزيز السلامة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق حملة خاصة بشهر رمضان المبارك، تتضمن توزيع 40 ألف نشرة توعوية مع وجبات إفطار وهدايا، تستهدف من خلالها سائقي مركبات الأجرة، ودرّاجات التوصيل، والعمال في عدد من المواقع في الإمارة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالسلوكيات الآمنة خلال الشهر الفضيل، بما يعزّز الجهود الرامية إلى خفض الحوادث المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة المسؤولة على مدار العام. ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الهيئة إلى ابتكار وسائل توعية مطبوعة وإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد الجمهور، حيث عملت مع شركائها على تجهيز وجبات إفطار وهدايا بالتعاون مع كل من القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة تاكسي دبي، وشركة نون، وشركة داماك العقارية، وشركة شوبا العقارية، ومعهد الإمارات للسياقة، ومركز فيرست للسواقة، وإطارات كونتيننتال، وشركة مسافي، وشركة المراعي، و«زون دلفيري»، إضافة إلى شركة كريم، وإطارات بريجستون.

وأكد مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أحمد الخزيمي، أن المناسبات السنوية، وفي مقدمتها شهر رمضان، فرصة لتكثيف العمل التوعوي الموجه إلى الفئات المستهدفة، بما يخدم أهداف السلامة ويعزّز مستويات الوعي المروري لدى أفراد الجمهور.

وأوضح أن الهيئة جهزت ما يزيد على 40 ألف رسالة توعوية مدمجة مع وجبات الإفطار والهدايا الرمضانية بالتعاون مع شركة نون وشركة «زون دلفيري» لتوزيع هدايا على سائقي دراجات التوصيل، تتضمن نشرة توعوية للتشجيع على الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وأضاف أن الهيئة تعاونت كذلك مع شركتي شوبا وداماك العقارية لتجهيز وجبات إفطار للعمال في المواقع الإنشائية. ودعا الخزيمي السائقين إلى استحضار قيم الشهر الكريم أثناء القيادة، عبر الالتزام بقواعد المرور، واحترام حقوق مستخدمي الطريق، مشدداً على مخاطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس.

وفي إطار حرص الهيئة على رفع مستويات السلامة، تحرص على توعية سائقي المركبات الثقيلة بأوقات حظر حركة الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المحاور الحيوية، حيث يشمل الحظر محور E11 من حدود الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مروراً بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد)، إضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي، ومناطق المزهر وعود المطينة على حدود الشارقة وشارع الشيخ زايد بن حمدان من تقاطع شارع الخوانيج، وذلك من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بدلاً من التوقيت (06:00 صباحاً - 10:00 مساءً).

إضافة إلى تعديل فترات حظر حركة الشاحنات خلال الفترة الصباحية في الشوارع التي يطبّق فيها الحظر ثلاث مرات يومياً، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحاً حتى الساعة 09:30 صباحاً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (06:30 صباحاً - 08:30 صباحاً).

وبالنسبة للشوارع التي يطبق عليها الحظر ثلاث مرات يومياً خلال فترة الظهيرة، فتطبق الحظر من الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً، بدلاً من التوقيت في بقية أيام السنة (01:00 ظهراً - 03:00 عصراً).

أما في شارع الإمارات، فيبدأ حظر حركة الشاحنات من الساعة 4:30 مساءً إلى 07:00 مساءً بدلاً من 05:30 مساءً - 08:00 مساءً، وبالنسبة ليوم الجمعة فسوف يكون وقت الحظر في رمضان من الساعة 12:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً، بدلاً من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً.

وأكدت الهيئة استمرار حظر حركة الشاحنات طوال أيام السنة في نفق الشندغة، وجسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري، وجسر إنفينيتي، ونفق المطار، وشارع ميدان، وشارع القدرة.

■ نصائح رمضانية

• تجنّب القيادة بعد الانتهاء من وجبة دسمة، خصوصاً بعد الصيام.

• كن صبوراً أثناء قيادة المركبة خلال فترة الصيام، وتأكد من ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة أمامك.

• خطّط لوجهتك بشكل مبكّر، واختر وسيلة الانتقال المناسبة التي قد تكون المركبة الخاصة أو وسائل المواصلات العامة.

• تحلّ بالصبر أثناء الشهر الفضيل، وتجنّب الجدال مع السائقين، وأسهم في نشر أجواء التسامح والاعتدال.

• تجنّب النوم داخل المركبة والنوافذ مغلقة، حتى مع تشغيل جهاز التكييف، لأن ذلك يعرضك لخطر الاختناق.

