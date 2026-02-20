مدفع الإفطار من شرطة دبي يدعم «حد الحياة» الرمضانية

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طوال أيام شهر رمضان الكريم، بكبار المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتكرّم فقرة مدفع الإفطار، بصورة يومية، أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر، عبر إبراز اسمه خلال البث المباشر للفقرة التي تذاع عبر تلفزيون دبي وسما دبي، وذلك بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الحملة، ويمثل احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين أهمية خاصة، حيث يرتبط المدفع بروحانيات الشهر الفضيل والموروثات التاريخية، وتترقب الأسر موعد انطلاق صوت المدفع، الأمر الذي يشجع على اتباع النماذج الملهمة التي تحتفي بها فقرة مدفع الإفطار.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تعبّر عن رسوخ ثقافة العطاء في دولة الإمارات، وسعيها الدائم إلى حشد الجهود من أجل مد يد العون إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وتمكين ملايين الأطفال في تلك المجتمعات من الحصول على الغذاء بشكل مستدام، وحمايتهم من مخاطر الجوع.

وقال: «تحمل هذه الحملة الرمضانية المباركة رسائل إنسانية عميقة، تجسد رؤى قيادتنا الرشيدة في مساعدة الفئات الأقل حظاً، ونفخر في شرطة دبي بدعم هذه الحملة لتحقيق مستهدفاتها، وإبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، وهو ما يمثل تجسيداً لالتزام شرطة دبي الدائم بمساندة كل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها الدولة، وامتداداً لدورها في تسليط الضوء على جهود أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمعنا».

وتركز حملة «حد الحياة» بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتأتي حملة «حد الحياة» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتواصل الحملة استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(940340003708472909222 IBAN No: AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو«LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جــــــود» Jood.ae.