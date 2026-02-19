"دبي الخيرية" تطلق مبادرة "إفطار صائم"

بدأت جمعية دبي الخيرية تنفيذ مبادرتها الإنسانية "إفطار صائم" مستهدفة توزيع أكثر من مليون و200 ألف وجبة داخل الدولة وخارجها .

وقال المدير التنفيذي للجمعية أحمد السويدي إن المبادرة تعد ركنا أساسيا في الحملة الرمضانية "يدوم الخير"، حيث يجري توزيع نحو 30 ألف وجبة يوميا في دبي بإجمالي يقارب 900 ألف مستفيد شهريا، مع تركيز خاص على العمال وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توزيع 285 ألف وجبة خارج الدولة.

وأوضح أن عمليات التوزيع انطلقت منذ اليوم الأول عبر 31 موقعاً .

وأشار إلى استمرار الشراكة للعام الثالث مع الأسر الإماراتية المنتجة لإعداد الوجبات، دعماً للمشاريع الوطنية الصغيرة وتعزيز مشاركتها في العمل المجتمعي.