رئيس الدولة ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن 4700 من نزلاء المؤسسات العقابية

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموّه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي مبادرة صاحب السموّ رئيس الدولة، بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص سموّه على إعطائهم فرصةً لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.

وأمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1856 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أمر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 738 نزيلاً، ممن يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجّه صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 134 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، إذ انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السموّ حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموّه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب سموّه عن تمنياته للمُفرَج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره، في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.

وأمر صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 125 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من سموّه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

وأمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام من محاكم الإمارة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتكفّل صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم، جرّاء الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموّه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولمّ شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.