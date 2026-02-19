«محمد بن راشد للإسكان» تطلق «بشائر الخير»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إطلاق النسخة الرابعة من حملة «بشائر الخير»، الهادفة إلى دعم نحو 2500 أسرة متعففة من متعاملي المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ قِيَم العطاء والتراحم في المجتمع، وتستمر الحملة حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، مستهدفة الأسر من ذوي الدخل المحدود، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب الهمم، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري، وتحقيق جودة الحياة للفئات المستحقة.

وتحظى الحملة هذا العام بدعم ورعاية عدد من الشركاء الاستراتيجيين، في مقدمتهم شرطة دبي (إسعاد)، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، إلى جانب جهات شبه حكومية، مثل تعاونية الاتحاد، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي وعدد من البنوك والمؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، من بينها شركة «فسكابيتال سولیوشنز»، وشركة «بارامونتي»، ومجموعة «الهاشمي للضيافة»، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

وتنظّم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن حملة «بشائر الخير» هذا العام 14 مبادرة رمضانية متنوعة، تشمل مبادرات مجتمعية موجهة لدعم الأسر المتعففة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومبادرات أسرية لإسعاد العائلات خلال الشهر الكريم، إلى جانب مبادرات رياضية وترفيهية وتعليمية، ومبادرات رقمية تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومبادرات تكريمية لتقديم الهدايا وتقدير الشخصيات والموظفين، بما يعكس التزام المؤسسة بنشر ثقافة الخير، وتعزيز التلاحم المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد حسن الشحي، إن حملة «بشائر الخير» تُمثّل إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تُجسّد قِيَم العطاء والتكافل التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأضاف: «نؤكد مع إطلاق النسخة الرابعة من هذه الحملة التزامنا بدعم الأسر المتعففة، وتعزيز استقرارها خلال شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ونحرص من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة للمواطنين».

وتأتي هذه النسخة امتداداً للنجاحات التي حققتها الحملة في أعوامها السابقة، حيث أسهمت في دعم آلاف الأسر، وتعزيز قِيَم التراحم والتكاتف في المجتمع، بما يعكس الدور المجتمعي الريادي الذي تضطلع به المؤسسة.

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الأفراد والجهات الراغبة إلى الإسهام في دعم حملة «بشائر الخير» عبر قنواتها الرسمية، تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وإدخال السعادة إلى قلوب الأسر المتعففة خلال الشهر الفضيل.