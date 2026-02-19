نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بنيودلهي

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الهند الصديقة، لحضور أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، التي تُعقد في العاصمة نيودلهي، في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى المطار، وزير الاتصالات الهندي، جيوتيراديتيا سكينديا، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، بمشاركة فِرَق تراثية وثقافية أدّت عروضاً حية، بعدها صافح سموّه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال القمة، في إطار دعم جهود التعاون الدولي، لتوظيف وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التكنولوجية الرائدة عالمياً، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتبنّي التقنيات المتقدمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تنافسية القطاعات الحيوية.

ويضم وفد الدولة المشارك في القمة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ووزير دولة، سعيد مبارك الهاجري، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي.