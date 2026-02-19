رئيس الدولة يستقبل عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، ليندسي جراهام.

وتناول اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات الصداقة، والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.