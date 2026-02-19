«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» ينطلق 6 أبريل

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ينظّم «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الدورة الثانية من «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، خلال الفترة من السادس إلى التاسع من أبريل المقبل، بمشاركة بارزة من القطاع الحكومي وكبرى شركات التكنولوجيا وروّاد الذكاء الاصطناعي من حول العالم.

وتركز فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2026» على ستة محاور رئيسة، تشمل تمكين المجتمعات، وحوكمة المستقبل، وتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة الكوكب، وتوسيع حدود المعرفة البشرية، وإعادة تصميم مستقبل قطاع الصحة.

ويسعى هذا الحدث السنوي إلى ترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لتكنولوجيا المستقبل، ويتماشى مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي» بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويتضمّن الأسبوع فعاليات متنوعة، تشمل «خلوة الذكاء الاصطناعي»، و«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي»، و«قمة الآلات يمكنها أن ترى»، والعديد من الفعاليات المتخصصة الأخرى التي تستهدف شرائح المجتمع كافة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يصبح «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» محطة سنوية تستضيف صُنّاع مستقبل الذكاء الاصطناعي في دبي، تقدم فرصة مهمة للشركاء من الإمارات وحول العالم لتعزيز إسهام دور أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وأضاف: «فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي تستضيف شريحة متنوعة من صُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وروّاد التكنولوجيا وكبرى شركاته العالمية، لمناقشة الفرص الحالية والمقبلة لأدوات وتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على مجالات توظيفها بما يعود إيجاباً على أداء الحكومات وجودة حياة المجتمعات».