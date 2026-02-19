40 مليون درهم من محمد جمعة النابودة لحملة «حد الحياة»

أعلن محمد جمعة النابودة عن مساهمته بمبلغ 40 مليون درهم، دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتندرج المساهمة في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتأتي استمراراً للحملات الرمضانية السابقة، التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بمشاركة كبيرة من مجتمع الإمارات.

وتسعى الحملة إلى مكافحة جوع الأطفال في العالم، الذي يعتبر أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وتأتي حملة «حد الحياة» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة «أنقذوا الأطفال»، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، ومنظمة «العمل ضد الجوع».

وأكد النابودة أن حملة «حد الحياة» رسالة نبيلة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، لتوحيد الجهود لإنقاذ ملايين الأطفال من الموت جوعاً، وتجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العمل الخيري والإنساني، وتوجيهاته في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وأضاف: «فخورون بالمساهمة في حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً لتحقيق الأهداف الإنسانية لهذه المبادرة المباركة، وتعبر هذه المساهمة عن التزامنا الدائم بمسؤوليتنا المجتمعية، ومساندة كل جهد خيري وإنساني تبذله دولة الإمارات، من أجل مساعدة الآخرين، وخصوصاً أن هذه الحملة تتزامن مع الشهر الفضيل، وتستهدف حماية الأطفال من الجوع».

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد.