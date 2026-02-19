طلقتا مدفع استبشاراً برؤية هلال رمضان

أكد قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان بشرطة دبي، المقدم عبدالله طارش العميمي، لـ«الإمارات اليوم» أن وجود مدفع رمضان بمرصد «مسار جبل نزوى» في دبي، جاء ضمن مبادرة مشتركة أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وأوضح أن المدفع أطلق طلقتين استبشاراً برؤية هلال رمضان.

وأضاف: «اعتدنا مع جمهورنا الوفي والكريم في إمارة دبي، عند الإعلان عن مشاهدة هلال رمضان، أن تكون المدافع جاهزة وفي حالة ترقب لإطلاق طلقتين في حال ثبوت الرؤية».

وأكد أن شرطة دبي جددت عادتها السنوية، بما يسهم في نقل هذا الجانب من تاريخنا إلى قلب الأحياء والمناطق السياحية، وربط الأجيال بتقليد رمضاني أصيل في أماكنهم اليومية، ليبقى حاضراً في الذاكرة الجماعية رمزاً للهوية والتراث، كونه مشهداً ثابتاً وتجربة حية متجددة، لافتاً إلى أن مدفع الإفطار يُعد من أبرز التقاليد الرمضانية في دولة الإمارات، إذ بدأ العمل به منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حين كان يُستخدم وسيلة دقيقة لإعلام الناس بموعد أذان المغرب في زمن لم تتوافر فيه وسائل الاتصال الحديثة.

وتابع أن هذا التقليد حظي، مع قيام دولة الاتحاد عام 1971، باهتمام رسمي، إذ تولت الجهات الشرطية في مختلف الإمارات، ومنها شرطة دبي، تنظيمه والإشراف عليه حفاظاً على طابعه التراثي والأمني، ومع تطور المدن وتعدد وسائل الإعلام استمر المدفع رمزاً ثقافياً وشعبياً أكثر من كونه وسيلة إعلام، ليجسد روح رمضان ويعكس ارتباط المجتمع الإماراتي بعاداته الأصيلة، وليبقى جزءاً من المشهد الرمضاني السنوي في مختلف إمارات الدولة.