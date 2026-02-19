طقس رمضان.. معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن التوقعات المناخية، خلال شهر رمضان، تشير إلى أجواء معتدلة بوجه عام على معظم مناطق الدولة، ضمن أجواء فصل الشتاء.

وذكر أن عدد ساعات الصيام، يبلغ في بداية الشهر نحو 12 ساعة و46 دقيقة تقريباً، ويزداد تدريجياً ليصل إلى نحو 13 ساعة و25 دقيقة مع نهاية الشهر، بحسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً خلال النصف الأول من الشهر، مع ميلٍ لارتفاعٍ طفيف في درجات الحرارة خلال النصف الثاني، أما ليالي الشهر الفضيل فتكون معتدلة إلى لطيفة الحرارة، وتميل إلى البرودة خصوصاً خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر، لاسيما في المناطق الداخلية والجبلية.

ووفقاً للإحصاءات المناخية للفترة ذاتها، يراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 26 و32 درجة مئوية، وقد تسجل بعض المناطق الداخلية درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة.

ويراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى بين 18 و21 درجة مئوية، وقد تنخفض أحياناً لتقترب من الصفر المئوي أو دونه في بعض المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وعلى صعيد الأنظمة الجوية، تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، الذي يضعف أحياناً، ما يسمح بمرور منخفضات جوية عابرة من الغرب أو الشرق، وعند اقترانها بامتداد منخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار على الدولة.

وتشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون في حدود المعدلات الطبيعية أو أقل، حيث يبلغ المعدل الشهري للهطول نحو ثمانية ملم.

ويُذكر أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال 24 ساعة، في هذه الفترة، بلغت 287.6 ملم بمنطقة الشويب في التاسع من مارس 2016.

كما يُتوقع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق. ويراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 70 و85% ليلاً وصباحاً، في حين تراوح الصغرى بين 20 و35% خلال ساعات النهار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، تتحول إلى شمالية غربية خلال فترتَي الظهيرة والمساء (نسيم البر والبحر)، كما قد تنشط أحياناً مع تعمق الأنظمة الضغطية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق، ويبلغ متوسط سرعة الرياح نحو 13 كم/ساعة، في حين سُجلت أعلى هبة رياح بسرعة 141 كم/ساعة في جبل مبرح بتاريخ 27 فبراير 2010.