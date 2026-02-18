اعتباراً من غداً.. إغلاق مسار القادمين من دبي باتجاه الشارقة على شارع الإمارات

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تنفيذ إغلاق المسار للقادمين من إمارة دبي باتجاه إمارة الشارقة على شارع الإمارات، وتحديداً عند الجسر رقم (7)، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنفيذ الأعمال التطويرية الشاملة لشارع الإمارات، ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق الحيوية في الدولة، بما يضمن تعزيز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت الوزارة السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة استخدام الطرق البديلة المتاحة لتجنب أي ازدحامات محتملة، كما شددت على أهمية الالتزام باللوحات والإرشادات المرورية في منطقة الأعمال، والتقيد بقواعد السلامة المرورية لضمان أعلى مستويات الأمان وانسيابية الحركة للجميع.