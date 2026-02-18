سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة بخيته سيف الكتبي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة بخيته سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي، وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.