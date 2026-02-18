رئيس الدولة وملك المغرب يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أعربا عن تمنياتهما أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وينعم على العالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.