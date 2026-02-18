"الشؤون الإسلامية" توجه الأئمة بالتخفيف في التراويح

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على الأئمة والخطباء بضرورة مراعاة أحوال المصلين وأهمية الاعتدال والتخفيف في صلاة التراويح، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في السلوك ونشر السكينة والطمأنينة، وتجسيد قيم المجتمع.

وناشد رئيس الهيئة الدكتور عمر حبتور الدرعي رواد بيوت الله تعالى للوعي بأهمية مراعاة هيبة المساجد، وأنها بنيت لذكر الله تعالى وتعزيز التآلف والتسامح، وإرساء السكينة والطمأنينة، وعليهم أن يلتزموا بالأنظمة في مواقف السيارة، وتجنب إغلاق الطرقات في أبواب المساجد، فالمصلي يجب أن يعطى الطريق حقّه، وعليه أن يراعي صحته ويتجنب الصلاة في المسجد إذا كان مريضا حتى لا يؤذي غيره.

وأكد أن الهيئة تحرص على بناء المساجد في الأحياء الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، لأجل تمكين المصلين من أداء شعيرة الصلاة، فقد تمّ افتتاح المساجد الجديدة التي تحمل أسماء إمارات الدولة السبع، وهناك مساجد عديدة تحت التشييد حيث من المتوقع افتتاح 66 مسجدا مكتملة بكلّ ملحقاتها، كما تضع الهيئة صيانة المساجد وجاهزيتها في مقدمة اهتماماتها، كما تم تشجير وزراعة نحو 12.500 شتلة في 224 مسجدا ضمن المرحلة الأولى من حملة "نزرع مسايدنا" التي أطلقتها الهيئة سابقاً.