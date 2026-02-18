قرقاش: تصريح وزيرة الخارجية البريطانية الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع لافت ومهم

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، على حسابه الرسمي على موقع "إكس": تصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في ميونيخ، الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع بعد مراجعتها 2000 رخصة تصدير سلاح، لافت ومهم".

وتابع قائلا : "الأهم ثبات الموقف الإماراتي في السودان: وقف فوري لإطلاق النار، عدم عرقلة المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني.."

وأضاف :"الوقائع تكشف التضليل، والموقف واضح وثابت".