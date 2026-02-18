رئيس الدولة يمنح سفير موريتانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"،سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الإمارات، محمد أحمد راره، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وقلّد خليفة شاهين المرر، وزير دولة، راره الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، ونقل له تقدير القيادة للجهود التي قام بها أثناءَ فترة عمله في الدولة.

وأعرب معاليه عن أمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله ومهامه الجديدة، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي المتميز، وعن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على كافة الصعد، ًوبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي لنجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.