رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم، متمنياً لهم السعادة وأن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار في العالم أجمع».