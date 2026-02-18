أحمد بن محمد: رمضان شهر الفضائل والبركات وتجديد القِيَم الإنسانية

هنّأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قيادة دولة الإمارات وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «نتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.. شهر الفضائل والبركات وتجديد القيم الإنسانية».

وأضاف سموّه: «نسأل المولى أن يعيده علينا وعليكم بكل خير، وأن يجعله شهراً للرحمات والبركات».