حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا الكريم والأمتين العربية والإسلامية حلول شهر رمضان

بارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، حلول شهر رمضان المبارك.. شهر تتقارب فيه القلوب وتتعزز فيه قِيَم العطاء والتراحم والتواصل».

وأضاف سموّه: «نسأل الله أن يبارك لنا ولكم هذا الموسم الكريم، وأن يديم على وطننا وشعبنا نِعَم الأمن والاستقرار والازدهار».