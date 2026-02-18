خالد بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بحلول شهر رمضان

هنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود ونوّاب الحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى تعالى أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على سموّهم بموفور الصحة والعافية، وأعرب سموّه عن خالص التهاني والتبريكات لشعب دولة الإمارات وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية بقدوم هذا الشهر الكريم، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يعيده عليهم بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.