مكتب الذكاء الاصطناعي يُخرّج 130 منتسباً لبرنامج «سامسونغ للابتكار»

احتفى «مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» بحكومة دولة الإمارات بتخريج 130 طالباً من مختلف إمارات الدولة، من منتسبي برنامج «سامسونغ للابتكار»، الذي يهدف إلى تزويد القدرات والمواهب المتميزة بالمهارات الرقمية، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والخوارزميات وبرمجة «بايثون» والاحتمالات والشبكات العصبية والتعلم العميق.

امتد البرنامج، الذي عُقد في نسخته الثالثة، من أكتوبر حتى منتصف ديسمبر 2025، على مدار 350 ساعة، وجمع منهاجه التدريبي بين التعلم الذاتي الرقمي، والجلسات الأسبوعية، والتطبيقات العملية، والاختبارات، والدعم المستمر عبر نظام إدارة التعلم الخاص ببرنامج سامسونغ للابتكار، بما يضمن تجربة تعليمية سلسة وتفاعلية، تتضمن تسعة فصول رقمية بشكل كلي غطت الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والإحصاء وعلوم البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية والشبكات العصبية والتعلم العميق.

وأكد مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الدكتور عبدالرحمن المحمود، في بيان صحافي أمس، أن حكومة الإمارات تتبنى تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية ركيزة للتنمية وأولوية وطنية، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير المواهب يعزز التنافسية، ويرفع مستويات الكفاءة في قيادة المستقبل، ويترجم مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالرحمن المحمود إن المهارات تشكل الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات المتقدمة والمجتمعات القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي أصبح تطوير المهارات ضرورة وطنية لمواكبتها من خلال تطوير القدرات المعرفية والتكنولوجية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من استشراف التحديات وبناء منظومات عمل مرنة قادرة على الابتكار المستمر.