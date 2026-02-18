«أكاديمية أنور قرقاش» تستقطب المواطنين وأبناء المواطنات للدراسة المجانية

أفادت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأنها تستقبل حالياً طلبات الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للدراسة المجانية لديها، لإعدادهم للالتحاق بالعمل الدبلوماسي وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، مشيرة إلى أنها خرّجت 72 طالباً وطالبة العام الماضي، للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وقال عميد برامج الدراسات العليا في الأكاديمية، البروفيسور إريك آلتر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأكاديمية تقدم حزمة من البرامج المعتمدة في مرحلة الدراسات العليا، صُممت بعناية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.

وأضاف أن «هذه البرامج تشمل أربعة مسارات رئيسة، الأول دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وهو برنامج يمتد لمدة عام أكاديمي واحد، ويُعد المسار الأساسي لتأهيل الدبلوماسيين الإماراتيين للعمل في وزارة الخارجية، حيث يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المرتبط بواقع العمل الدبلوماسي».

كما تقدم الأكاديمية ثلاثة برامج ماجستير، يمتد كل منها لتسعة أشهر، هي: ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، وماجستير الآداب في العمل الإنساني والتنموي.

وأوضح أن البرامج تركز على تزويد الطلبة بفهم معمق للقضايا الدولية المعاصرة، والاقتصاد العالمي، والقانون الدولي، والعمل الإنساني، إلى جانب تنمية المهارات التحليلية والقيادية المطلوبة في البيئات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية.

كما أكد أن البرامج معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وتعكس فلسفة الأكاديمية القائمة على الجمع بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يضمن تخريج جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة واقتدار على الساحة الدولية.

وحول شروط الالتحاق بالبرامج، أفاد بأن الأكاديمية الدبلوماسية تحرص على استقطاب الطلبة المؤهلين أكاديمياً والقادرين على الانخراط في بيئة تعليمية متقدمة، تتطلب مستوى عالياً من الجدية والالتزام، وبشكل عام تشترط جميع برامج الدراسات العليا أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وحاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من 4.0.

كما يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية، من خلال تحقيق حد أدنى 79 في اختبار TOEFL (IBT) أو 213 في TOEFL (CBT) أو 550 في TOEFL الورقي أو 6.5 في IELTS، أو تقديم ما يثبت الحصول على إحدى هذه الشهادات في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة إلى دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، فهناك شروط إضافية تتماشى مع طبيعة البرنامج ومساره المهني، من بينها ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، وأن يكون على دراية بأن التقديم إلى الأكاديمية يُعد أيضاً تقديماً للعمل في وزارة الخارجية، إضافة إلى الاستعداد للسفر والعمل خارج الدولة، واستكمال الخدمة الوطنية للمتقدمين من الذكور.

وأشار إلى أن هذه الشروط تعكس حرص الأكاديمية على اختيار طلبة يمتلكون الجاهزية الأكاديمية والشخصية والمهنية، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد جيل من الدبلوماسيين والقادة القادرين على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.

وحول الرسوم الدراسية، أفاد بأن الأكاديمية لا تفرض أي رسوم دراسية على برامجها، منوهاً بأن ذلك يأتي في إطار التزامها دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الكوادر الإماراتية المؤهلة من الالتحاق ببرامج تعليمية متقدمة دون أعباء مالية، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد جيل من الدبلوماسيين والقادة القادرين على خدمة الدولة وتمثيلها بكفاءة على الساحة الدولية.

ولفت إلى فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية حتى 31 مارس المقبل، باعتباره البرنامج الأساسي المخصص لتأهيل الدبلوماسيين الإماراتيين للعمل في وزارة الخارجية، أما برامج الماجستير، فسيفتح باب التسجيل لها في مرحلة لاحقة.

وفي ما يتعلق بمستوى الإقبال خلال السنوات الماضية، أكد أن برامج الأكاديمية تشهد اهتماماً متزايداً من الطلبة الإماراتيين المؤهلين، في ظل السمعة الأكاديمية التي رسختها منذ إطلاقها، وطبيعة برامجها الانتقائية التي تجمع بين الجودة الأكاديمية العالية والمسار المهني الواضح في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وأضاف أن أعداد المتقدمين سنوياً تعكس هذا الإقبال، حيث تحرص الأكاديمية على الحفاظ على بيئة تعليمية نوعية من خلال اختيار نخبة من الطلبة القادرين على الاستفادة القصوى من التجربة الأكاديمية والمهنية التي تقدمها.

وذكر أن الأكاديمية شهدت في العام الماضي تخريج 72 طالباً وطالبة في مختلف برامجها، في محطة تعكس نضج التجربة التعليمية التي تقدمها وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية.

وشمل حفل التخريج الدفعة الأولى في برنامج ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، إلى جانب الدفعة الرابعة من ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة السابعة من ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، إضافة إلى الدفعة العاشرة من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.

وحول ما إذا كان جميع خريجي الأكاديمية يلتحقون بالعمل الدبلوماسي مباشرة لدى وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية التابعة لها حول العالم، أوضح أن خريجي الأكاديمية يلتحقون بالعمل الدبلوماسي، سواء داخل الدولة أو خارجها في حال إتمامهم البرنامج بنجاح واستيفائهم الشروط المعتمدة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الأساسي الذي تضطلع به الأكاديمية في إعداد وتأهيل الدبلوماسيين الإماراتيين وفق متطلبات العمل الدبلوماسي الرسمي.

وقد صُممت برامج الأكاديمية، ولاسيما دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، بما ينسجم مع معايير وزارة الخارجية، لضمان جاهزية الخريجين المهنية والمعرفية، وتمكينهم من الانخراط بسلاسة في العمل الدبلوماسي والإسهام بفاعلية في تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وحول قبول انضمام طلبة دوليين أو غير مواطنين للدراسة، أفاد بأن برامج أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تقتصر حالياً على استقبال الشباب والشابات من مواطني دولة الإمارات، وكذلك أبناء المواطنات، وذلك انسجاماً مع الدور الوطني الذي تضطلع به في إعداد الكوادر الدبلوماسية الإماراتية وتأهيلها للعمل في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تركيز الأكاديمية على دعم مسار إعداد الدبلوماسيين الوطنيين، مع التأكيد على أنها تواصل انفتاحها الأكاديمي من خلال الشراكات الدولية، واتفاقات التعاون، واستضافة خبراء وأكاديميين عالميين، بما يضمن لطلبتها تجربة تعليمية ذات بعد دولي ومعايير عالمية.