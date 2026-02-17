منصور بن زايد يطلع على مؤشرات نمو سوق العمل ونتائج التوطين

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم الثلاثاء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان في استقباله معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وكبار المسؤولين من الوزارتين.

واطلع سموه خلال الزيارة على الإنجازات التي حققها سوق العمل الإماراتي ونتائج مسيرة التوطين، والحلول المبتكرة التي تقودها الوزارة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة العمل، والتي تعكس نموًا متسارعًا وثقة متزايدة في بيئة الأعمال بالدولة، مدعومة بمنظومة تشريعية مرنة وبنية رقمية متقدمة تواكب التحولات العالمية في أنماط العمل والاقتصاد الرقمي، واطلع سموه على خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين للمرحلة المقبلة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن ما حققه سوق العمل من مؤشرات نمو إيجابية يعكس وضوح الرؤية الوطنية ونجاح السياسات المعتمدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات.

وأوضح سموّه أن تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مرونة التشريعات وتكامل المنظومة الرقمية يشكّل مساراً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وثمّن سموّه الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطوير السياسات والمبادرات النوعية، وأشاد سموّه بالتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، معتبراً أن هذا التناغم يعزز تنافسية سوق العمل ويكرّس نموذجاً وطنياً متقدماً في إدارة التنمية وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحديدا المنظومة الرقمية التي تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة إدارة وحوكمة سوق العمل الإماراتي، وتحسين تجربة المتعاملين والاستباقية في تقديم الخدمات لقطاعات الأعمال في الدولة، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل متوازنة ومستدامة وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع شركاء الوزراء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص الذي يشهد نموا كبيرا سواء في عدد الشركات أو العاملين لديها.

وشملت الزيارة عرضًا لمنصة "مهارات الإمارات" التي تم تطويرها بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستشرف مستقبل القطاعات الاقتصادية وتحدد المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.

كما استمع سموه إلى أبرز إنجازات ومشاريع الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعات المستقبل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، لا سيما من خلال البرامج الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف ومهارات المستقبل.

من جانبه أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن العور، عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والاعتزاز بزيارة سموه الى الوزارة والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة،ومسيرة التوطين ، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعمل والعيش والاستثمار.