المركز الوطني للأرصاد يحذر من الضباب وتدني الرؤية الأفقية حتى صباح الأربعاء

حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، قد تصل أحياناً إلى انعدامها على بعض المناطق الغربية من الدولة، وذلك ابتداءً من الساعة 21:30 مساء اليوم، وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد الأربعاء.

وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.