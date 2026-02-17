حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وللأمتين العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، حلول شهر رمضان المبارك… شهر تتقارب فيه القلوب وتتعزز فيه قيم العطاء والتراحم والتواصل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم هذا الموسم الكريم، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعم الأمن والاستقرار والازدهار".