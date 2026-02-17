"أبوظبي للتنقل" يعدل أوقات حظر الشاحنات خلال رمضان

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) تعديل أوقات حظر حركة المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الانسيابية.

ويشمل القرار حظر حركة الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً. كما يُطبق الحظر يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.