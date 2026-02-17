مكتوم بن محمد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": " نهنئ قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن تعمّ بركاته، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يكون موسم عطاءٍ وتواصلٍ ورحمة، وكلّ عامٍ وأنتم بخير."