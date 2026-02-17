محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك… شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".