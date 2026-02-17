منصور بن زايد: رمضان فرصة لتعزيز قيم التراحم والتكافل بين الشعوب

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة شعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية، ونتشارك هذه المناسبة مع العالم، في ظل قيادتنا الرشيدة، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة."

وأضاف سموه: "رمضان فرصة لتعزيز قيم التراحم والتكافل بين الشعوب، وتقوية ترابط الأسرة، وترسيخ معاني العطاء والتعايش الإنساني".