«خدمة الأمين» تنظم ورشة عمل تخصصية في شرطة دبي

نظّمت «خدمة الأمين»، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ورشة عمل تخصصية في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك ضمن جهود تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.

واستهدفت الورشة عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المختصين، وركزت على تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز مواءمة الإجراءات بما يدعم كفاءة الأداء ويرسّخ بيئة عمل منضبطة ومتناسقة مع الأطر التنظيمية المعتمدة.

حضر الورشة، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين، ومدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي عبد الرحمن حارب راشد الحارب.

وأكد المسؤولون خلال الورشة أهمية استمرار التنسيق البنّاء بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة المؤسسية، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ العمل المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة.

كما تم خلال الورشة استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتطوير الوعي المؤسسي، وتعزيز التكامل في الإجراءات، وتفعيل قنوات التواصل بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويسهم في استدامة الريادة المؤسسية لإمارة دبي.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة عقد اللقاءات التخصصية المشتركة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تحقيق مستهدفات الإمارة الاستراتيجية.