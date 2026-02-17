"تغطية مباشرة".. لجنة تحري هلال رمضان تجتمع في قصر الحصن لإعلان نتيجة ترائي هلال الشهر الفضيل

تجتمع في هذه الأثناء لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ في موقع قصر الحصن التاريخي في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وحضور نائبه الدكتور عمر حبتور الدرعي، تمهيداً للإعلان عن نتيجة تحري الهلال في دولة الإمارات.

وباشرت اللجنة أعمالها عقب صلاة المغرب، حيث تستعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي ترد من مختلف المناطق، وذلك وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بها في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، بما يرسّخ منهجية مؤسسية موحدة ويعزز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دعا أفراد المجتمع إلى تحري الهلال والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص، تأكيداً على أهمية إحياء سنة الترائي وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث.

ومن المقرر أن يُعلن عن نتيجة تحري هلال شهر رمضان عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها.