ثبوت رؤية هلال رمضان.. الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل في الإمارات

أعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ - 2026 ميلادية، ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الأربعاء أول أيام الشهر في دولة الإمارات.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة في موقع قصر الحصن التاريخي في أبوظبي برئاسة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وحضور نائبه الدكتور عمر حبتور الدرعي، حيث باشرت أعمالها بعد صلاة المغرب، واطلعت على تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة، إلى جانب دراسة الشهادات التي وردت من مختلف مناطق الدولة، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار اختصاصات المجلس في تحري الأهلة وتوحيد المرجعية في هذا الشأن، بما يعزز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.